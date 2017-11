Marko Kilp: kuus olümpiakohta meestele on meie eesmärk

Murdmaasuusatamise MK-hooaega Ruka sprindi 11. kohaga alustanud Marko Kilp on rahul, et olümpiakoht kohe ära kindlustati, kuid tööd tuleb jätkata, et Eesti koondis PyeongChangis võimalikult suur saaks.

Marko, su hooaja algus on olnud väga õnnestunud. Said kohe kätte poolfinaalikoha maailmakarikasarjas ja see tagas ka olümpiakoha. Mis esimese emotsiooni pealt öeldud seletus oleks - kuidas kohe nii hästi õnnestus?

Kui vaadata tagasi sellele võistlusele, siis valisingi spetsiaalselt rohkem sellise veerandfinaali, et saada poolfinaali. Kõik olid võidetavad vastased. Selle kaudu mõtlesingi, et tagada võimalikult kiiresti olümpiakoht, mis teeb päris palju lihtsamaks meie ettevalmistuse selleks.

Läksid sa kohe Rukale nende mõtetega, et seal kohe olümpianorm ära täita?

Jah, kindlasti olid need mõtted peas. Teine variant oleks olnud Lillehammer, aga nüüd sai vähemalt selle kaelast ära.

Kui palju muudab see sinu hooaja ettevalmistust?

Üldises plaanis panime need plaanid juba suvel pika, aga nüüd saame sellest lähtuda. Ei pea eestikatel sõitma ja saab varem laagrisse ära minna.

Teeb ta vaimselt olukorra lihtsamaks ka, teades, et on olemas?

Veel ei saa öelda, et on olemas. Eestil on liiga vähe kohti. Proovime meeskonnaga neid võimalikult palju juurde hankida. Kuus kohta meestele on praegu meie eesmärk.

Ma ikka urgitsen seda koha saamise teemat. Muudab see midagi su hooaja ettevalmistuses või oleksid sa muutnud siis, kui sa ei oleks saanud kohe olümpiakohta?

Jah, ma oleks proovinud mõndadel võistlustel veel seda maailma karika kohta püüda, aga siis oleks juba eestikad olnud, kus oleks kindlalt pidanud selle koha ära võtma.

Said sa hooaja ettevalmistuses teha kõik, mis üks korralik olümpiahooaeg eeldab?

Jah, saime käia juba juunis lumel. Tervisega ka suvel probleeme ei olnud. Saime kõik asjad tehtud.

On sul olümpiat vaadates juba marssalikepikesed ka olemas? Plaan on selge - see ja ei ainult see?

Plaan on ikka selge ja kohad ka, kuhu tahaks välja jõuda, aga neid veel välja ei ütle.

Palju suusaliiduga jagelemine on sinu hooaja algust mõjutanud?

Mitte oluliselt. Eks treener ja teised inimesed aitasid seda võimalikult palju vältida. Ise proovisin keskenduda rohkem suusatamisele.

Kas hooaja alguse tunne või seisund olümpiahooaja eel on teine võrreldes paari eelmise aastaga?

Võrreldes eelmise aastaga olin ka maailma karikas 13., nüüd 11. Enam-vähem on seisund sama. Proovin sealt edasi minna. Praegu tundub, et kõik läheb väga hästi.

Keskendud sa sellel hooajal ainult sprintidele?

Kindlasti vaja distantsi FIS-i [punkte] ka vaja parandada, kui tahad olümpiakohti juurde tuua. Distantsi on ka vaja sõita.