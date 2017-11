Oja: soovin näidata enda kohta head sõidukiirust ja keskenduda laskmisele

Oja avas MK-hooaja pühapäeval paarissegateates, kus sai koos Rene Zahknaga 15. koha. "See on kiire võistlus ja suuresti ka laskevõistlus, sportlasena ikka tahad kiiremini ja paremini," rääkis Oja ERR-ile. "Iga varupadrun on ajakaotus, aga kolm varupadrunit nelja tiiru peale... arvan, et avastart sai päris hästi tehtud."

Kas õnnestunud võistlus andis tavadistantsiks ka enesekindlust juurde? "Eks homne ja segateade on kaks erinevat võistlust, aga sai teiste naistega koos suusatatud ja nähtud, milline see maailmatase tegelikult on," lausus Oja. "Aga ei midagi, homme samamoodi keskenduda enda tegevusele ja anda enda parim."

Östersundis on praegu parajalt miinuskraade, naiste tavadistantsiks ennustatakse kaheksa külmakraadi. Kas ja kuidas see võistlemist mõjutab? "See on selline asi, millest ei tohi lasta ennast mõjutada. Teha korralik soojendus ja võib-olla panna end natuke soojemalt riidesse," sõnas Oja. "Väga pakse riidekihte ka ei saa panna, ikka tahaks ennast liigutada ja hästi lasta. Tuleb lihtsalt olukorrast kõik positiivne võtta."

"Enam-jaolt olen rajaga tutvunud. Siin on väga pikad, kurvilised, keerulised laskumised. Selles mõttes hästi salakaval rada, kuid ega võistlus on võistlus," jätkas Oja. "Suhteliselt kerge tiirutulek on. Tiir on vahel väga tuuline, vahel vaikne – samamoodi salakaval. Aga kuna segateates enam-vähem laskmine õnnestus, siis loodan, et midagi hullu ei tule. Laskesuusatamises on raske midagi ennustada, aga kindlasti loodan parimat. Soovin näidata head sõidukiirust enda kohta ja keskenduda laskmisele nagu treeningutel, et ei hakka midagi muutma."

Naiste 15 km tavadistantsi otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kolmapäeval, 29. novembril kell 18.10.