Saaliliigas jätkab liidrina Cosmos

Tartus läksid vastamisi kohalik Ravens Futsal EMÜ ja Viimsi Rinopal. Esimesel poolajal oli seis vägagi tasavägine, kui mõlemad meeskonnad olid täpsed kolmel korral. Teisel poolajal läks Rinopal oma teed, lüües kuus väravat. Ravens lisas veel ühe ning kohtumine lõppes Rinopali 9:4 võiduga. Mängu resultatiivseimaks mängijaks tõusis võitjate poolel Jevgeni Merkurjev, kes lõi lausa seitse väravat. Sellega asus ta väravalööjate tabeli tippu, kui tema arvel on kokku 10 tabamust. Rinopal on seni nelja mänguga kogunud üheksa punkti ja see annab teise koha. Ravens paikneb kolme punktiga kuuendal positsioonil.

Teine Sillamäel toimunud kohtumine kodumeeskonna jaoks nii hästi ei lõppenud, kui Sillamäe Smsraha võõrustas Narva Unitedit. Narva meeskond sai turvalise edu sisse juba esimesel poolajal, kui mänguseis oli 5:1. Teisel poolajal lisas Smsraha veel ühe ning Narva kolm väravat ning kohtumine lõppes 8:2 külalismeeskonna võiduga. Narva teenis sellega tabelisse veel kolm punkti ja asub üheksa punktiga kolmandal positsioonil. Smsraha pole seni veel punktiarvet avada suutnud ja see annab hetkel viimase koha.

Cosmos pidas maha põneva heitluse Augur Enemati meeskonnaga. Koduväljakul mänginud Cosmos läks kohtumist juhtima, kui esimese poolaja keskel oli täpne Pavel Rubel. Vaheajapausile minnes oli seis siiski viigiline, kui Auguri poolelt lõi värava Andrei Antonov. Teise poolaja jooksul suutis taas Cosmos ette minna tänu Mihhail Šrubkovski tabamusele, ent Robert Veskimäe realiseeritud penalti tõi tabloole kohtumise lõppseisuks 2:2. Tabeli tipus jätkab hetkel 10 punktiga Cosmos, Augur Enemat on kogunud seitse punkti ja see annab neljanda positsiooni.

