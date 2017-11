BMW võib rallikrossi MM-sarjaga liituda

Kahekordne autoringrajasarja DTM-i (Deutsche Tourenwagen Masters) meister Timo Scheider tunnistas väljaandele Autosport, et peab läbirääkimisi BMW-ga, et nende auto roolis rallikrossi MM-sarjas võistelda.

2015. ja 2016. aastal üksikutel MM-etappidel võistelnud Scheider tegi mullu DTM-iga lõpparve ja võistles kogu hooaja MJP Racing Team Austria Ford Focusega rallikrossi MM-sarjas, kus sai kokkuvõttes kümnenda koha, tema parimaks tulemuseks jäi avaetapil saadud teine koht, rohkem tal finaali ei õnnestunud pääseda.

DTM-is sõitis Scheider viimased kümme aastat Audiga, BMW rooli istus ta tänavu, kui tegi kaasa näiteks Nürburgringi 24 tunni sõidus.

Küsimusele, kas ta peab nüüd BMW-ga läbirääkimisi rallikrossi MM-sarja osas, vastas Scheider Autospordile: "Muidugi on mul unistusi ja lootusi ja nende taga on ka midagi positiivset. Ma ei saa praegu öelda muud, kui et meil on tõsised läbirääkimised."

BMW-l on väike kokkupuude rallikrossi MM-sarjaga juba olemas – 2015. ja 2016. aastal olid MM-sarjas võistlustules JRM Racingu Minid, millel kasutati BMW mootoreid.