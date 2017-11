Suurte mängude käsipallinädal algab kolmapäeval

Meistriliiga 9. vooru avab Kalevi spordihallis toimuv HC Tallinna ja Põlva Coopi vaheline mäng. Tabelis võrdselt kaheksa punktiga vastavalt 5. ja 4. kohal paiknevad tiimid kohtusid esmakordselt septembri lõpul ja siis jäid 34:29 peale põlvalased.

Jüri Lepp: loodame, et teeme parema partii kui viimati Viimsi vastu

Kaks kõrgliiga uustulnukat on juba tõestanud, et võivad mõelda kõrgetele eesmärkidele – Tallinnal on näiteks tabelis 26:25 võit Kehra üle, Coop alistas sama meeskonna karikasarjas. Viimati kaotas Tallinn 21:24 Viimsile, kelle Coop omakorda kolm nädalat tagasi 35:31 alistas.

"Sügisel olime Põlvas vaid kaheksa mehega, neistki kaks väravavahti – nüüd on mängijatega seis oluliselt parem," sõnas pealinlaste peatreener Jüri Lepp. "Tõsi, Sander Sven Annula ja Robin Oberg on ilmselt aasta lõpuni väljas. Laseme neil korralikult paraneda, sest noorte meestega pole mõtet riske võtta."

Vahepealne suur joonemängijate kriis on Tallinnal samas lahenenud. "Viimases mängus olid juba kõik kolm rivis, ehkki mängupraktika vähesus jätab jälje," kinnitas Lepp. "Loodame, et teeme parema partii kui viimati Viimsi vastu – seda mängu ei tahtnud isegi videost üle vaadata, olime nii kehvakesed."

Ka Musting Coopi peatreenerina ootab tugevamat lahingut kui septembris: "Küllap Tallinn toona pisut alahindas meid. Nüüd on vastased palju kobedamad ja lihtne ei saa olema, eriti kui nad 7 versus 6 taktikat kasutavad, mille vastu meie noored pole eriti mänginud. Samas on mõlemal meeskonnal olnud kõikuv vorm, aga et tegu on tabelis vahetu konkurendiga, siis tahaks muidugi võita."

Teises kolmapäevases mängus võõrustab Aruküla/Audentes kodusaalis HC Viimsi/Tööriistamarketit. Avakohtumise võitsid viimsilased 37:30, ent peamiselt noortest koosnev Martin Noodla juhendatav tiim tegi eelmises voorus raskeks Viljandi HC elu, kaotades vaid kahe väravaga. Viimsi lõpetas eelmisel nädalal neljamängulise kaotusteseeria, alistades HC Tallinna.

Serviti - Kehra esimene vaatus neljapäeval

Neljapäeval ootab Põlvas, Mesikäpa hallis ees viimaste aastate koduse käsipalli suurimaid vastasseise. Kohalik Serviti ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper on kahe peale ära jaganud 12 viimast meistritiitlit. Septembrikuises mängus olid 35:26 paremad põlvalased, kes võitnud kodustes sarjades juba 14 kohtumist järjest.

"Kindlasti saab meil vastas olema hoopis teistsugune Kehra kui kaks kuud tagasi," hindas Musting Serviti peatreenerina. "Me pole nende uut alžeerlast veel näinud ning ka Uku-Tanel Laast on tagasi. Aga meilgi on kõik mehed rivis ja koduväljakueelis, nii et sooviks võitudeseeriat jätkata."

Mõlema tippklubi juhendajad ei teinud suurt numbrit tõsiasjast, et kaks päeva hiljem tuleb uuesti karikavõistluste poolfinaalis kokku minna. "Ma ei usu, et keegi liigselt kavaldama hakkab. Halba see meile ei tee, et saame kõva mängu, sest liigas olid meil kolm vooru järjest vägagi ühepoolsed kohtumised," sõnas Musting.

"Meie jaoks on mõlemad väga olulised mängud – tahaks ikka Servitit meistriliiga põhiturniiril ka võita," tunnistas kehralaste peatreener Kaupo Liiva. "Laupäeval võib ju olla teist masti mäng kui neljapäeval, aga meie läheme täiega peale – kõik mehed on terved ja valmis."

Liivagi mainis tõsiasja, et võrreldes septembrikuise vastasseisuga on Kehral juures Laast ja viimase kahe liigamänguga 18 väravat visanud Abdel Djalil Machou. "Uku sai just toona Serviti vastu viga ja meie mäng lagunes ning Machou on hästi sulandunud ja annab kindlasti palju juurde," lausus Liiva.

Tapal kohtuvad neljapäeva õhtul kohalik SK Tapa ja Viljandi HC. Mulgid valmistuvad samuti karikavõistluste otsustavateks mängudeks ning said 2. voorus samast vastasest 36:28 jagu. Viljandi on kodustes sarjades võitnud kuus järjestikust kohtumist, ent viimati said raskustega jagu Aruküla/Audentesest. Tapalastel pole kalendriga vedanud, sest pärast suureskoorilisi kaotusi Servitile ja Kehrale mängivad nad nüüd kolmanda medalisoosikuga.

Eesti meistriliiga 9. voor:

29.11. 18:45 HC Tallinn – Põlva Coop

29.11. 19:00 Aruküla/Audentes – HC Viimsi/Tööriistamarket

30.11. 19:00 Põlva Serviti – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

30.11. 19:00 SK Tapa – Viljandi HC