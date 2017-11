Bullsi staar pole ta näo lõhki löönud meeskonnakaaslasega suhelnud

26-aastane Montenegro juurtega Mirotic ja temast neli aastat noorem Bullsi ääremängija Bobby Portis läksid oktoobris treeningul kaklema. Rüselus lõppes Miroticile õnnetult, kui Portise löök murdis tema näos kaks luud ning tekitas peapõrutuse.

Kuigi Mirotic käib igapäevaselt Bullsi treeningkeskuses kohal, siis Portisega pole ta pärast intsidenti ühtegi sõna vahetanud. Tagasi pole ta ka võtnud ametlikku palvet kas ennast või Portist meeskonnast ära vahetada.

Peatreener Fred Hoiberg loodab, et asi nii kaugele ei lähe ning mehed suudavad sõjakirve maha matta: "Poisid on hästi käitunud. Niko on pidevalt majas käinud ja meeskonnakaaslastega suhelnud. Treenib ta veel omaette, kuid asjad on sujunud kenasti ja varsti peaks ta ühistreeningutega liituma."