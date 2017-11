Arsene Wenger välistas Özili ja Sanchezi lahkumise jaanuaris

Londoni Arsenali peatreener Arsene Wenger kinnitas, et kui midagi "uskumatut ei juhtu", siis jaanuaris avanevas üleminekuteaknas ei müüda Mesut Ösili ega Alexis Sanchez't.

Mõlema mängija leping lõppeb tuleval suvel ning pikalt on spekuleeritud nende Arsenalist lahkumise üle. Özilist on väidetavalt huvitatud olnud Manchester United ja Barcelona ning Sanchezi eest tegi möödunud suvel ostupakkumise Manchester City. See lükati Arsenali poolt toona aga tagasi.

Küsimusele, kas pärast üleminekuteakna sulgumist need mehed veel tema meeskonnas on, vastas Wenger Reutersi vahendusel: "Jah, muidugi. Ma välistan selle. Seni, kuni nad on siin, annavad nad klubi nimel endast parima. Minu nägemusel jäävad nad meile hooaja lõpuni. Kui midagi uskumatut ei juhtu, siis ma ei näe muudatusi."

Kui Özil ja Sanchez ei pikenda klubiga veel selle aastanumbri sees lepingut, siis võivad nad alates jaanuarist hakata läbi rääkima teiste klubidega, et kindlustada endale töökoht järgmiseks hooajaks.