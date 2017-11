Veel viis venelast said eluaegse olümpiakeelu

Võistluskeelu said bobisõitjad Dmitri Trunenkov ja Aleksei Negodailo, laskesuusatajad Jana Romanova ja Olga Viluhhina ning skeletonisõitja Sergei Tšudinov. Trunenkov ja Negodailo kuulusid Sotšis kuldmedali võitnud nelikusse, Romanova ja Viluhhina võitsid teatesõidus hõbemedali, lisaks teenis Viluhhina hõbeda sprindis.

Novembri algusest alates on ROK dopinguproovidega manipuleerimise tõttu tühistanud 19 Venemaa sportlase tulemused Sotši olümpial, kõikidele on määratud ka eluaegne olümpiakeeld.

Sotši olümpia dopinguskeemi tõi avalikkuse ette n-ö vilepuhuja Grigori Rodtšenkov, kes elab nüüd USA-s. Rodtšenkov juhtis toona Moskva dopingulaborit. Eelmisel aastal väitis Rodtšenkov, et Venemaal on riiklik dopingupoliitika ja 2014. aasta Sotši olümpial manipuleeriti proovidega, Venemaa sportlaste proove vahetati puhta uriini vastu.

ROK asus neid väiteid uurima ning Venemaa sportlaste proove uuesti testima. 1. novembril teatati, et Sotšis võidetud kuldmedalist jääb ilma murdmaasuusataja Aleksandr Legkov, nüüd avaldas ROK ka põhjenduse, miks niimoodi otsustati, kui Legkov positiivset proovi pole andnud. ROK-i teatel on Legkovi osalemine proovidega manipuleerimise skeemis tõestatud ja Rodtšenkovi edastatud asitõendid on usaldusväärsed. "Vahet pole, mis on tema motivatsioon nende asjade avalikustamises või mida ta ise varem on valesti teinud, antud asjas rääkis Rodtšenkov tõtt," teatas ROK.

ROK-i täitevkomitee peaks detsembrikuisel kogunemisel otsustama, kas Venemaa sportlastel lubatakse veebruaris Lõuna-Koreas PyeongChangis peetavatel olümpiamängudel osaleda.