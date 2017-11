Hazard: tõele au andes ei anna ma trennides endast kõike

Statistiliselt on belglase vastu tehtud liigas enim vigu ning nii Antonio Conte kui omal ajal ka Jose Mourinho on kurtnud, et kohtunikud peaks teda natuke rohkem hoidma, kirjutab Soccernet.ee .

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga parimate mängijate ringi kuuluv Eden Hazard tunnistas ausalt, et Londoni Chelsea treeningutel hoiab ta end tagasi. Lihtsalt selleks, et olla mängudes parimas löögihoos.

