Jalgpalliliit kinnitas Esiliiga ja Esiliiga B 2018. aasta koosseisu

Esiliigas alustavad litsentsiprotsessi Rakvere JK Tarvas, Tallinna FC Flora U21, FC Kuressaare, Tallinna FC Levadia U21, Tartu FC Santos, FC Elva, Tartu JK Welco, Nõmme Kalju FC U21, JK Tallinna Kalev U21 ja Vändra JK Vaprus.

Esiliiga B koosseisus alustavad protsessi Keila JK, Kohtla-Järve JK Järve, Tartu JK Tammeka U21, Paide Linnameeskond U21, Tallinna JK Legion, FC Nõmme United, Pärnu JK, Võru FC Helios, Lasnamäe FC Ajax ja Viljandi JK Tulevik U21. U21 võistkonnad läbivad litsentsiprotsessi tavapäraselt klubi koosseisus.

Esiliiga B kohast loobusid Raasiku FC Joker ja Viimsi JK ning sellele tasemele tõusmisest sportlikus pingereas Heliosest, Ajaxist ja Tuleviku U21-st eespool olnud Tallinna FC Levadia III (soovib osaleda U19 liigas, juhul kui see luuakse), Tabasalu JK (osaleb litsentsiprotsessis, kuid jätkab mängimist II liigas), Türi JK Ganvix ja Tartu JK Merkuur (mõlemal puudub noortetöö).

Jalgpalliliit korraldas 10. novembril Esiliiga ja Esiliiga B võistkondade esindajatele koosoleku, kus arutati kujunenud olukorda, anti ülevaade alternatiivsetest liigasüsteemidest ja analüüsiti Esiliiga rolli olemasolevas süsteemis. Ülevaade tehti kõigis UEFA liikmesriikides kasutusel olevatest liigasüsteemidest.

Suurem osa esindajaid pooldas olemasoleva liigasüsteemiga jätkamist, mis lähtus peamiselt sportlikust tasemest ja tõsiasjast, et Esiliiga üks oluline eesmärk on ette valmistada klubisid Premium liigaks.

"Liigasüsteem kirjeldab seda, kuhu soovime klubijalgpalli arendamisel jõuda. 10 klubiga Premium liiga ja 10 iseseisva klubiga Esiliiga on ka teiste riikide analooge arvestades maksimum, milleni oma profijalgpalli arendada suudame. Esiliigal on selles kombinatsioonis Premium liiga tagala tähendus," lausus Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak pressiteate vahendusel.

"Esiliiga B lõime põhjusel, et Premium liiga klubid võtavad Esiliigas iseseisvatelt klubidelt ruumi ära, samas on täna duublid selles liigas vajalikud, et hoida taset ja anda Esiliiga klubidele võimalust tunnetada Premium liiga taset. Esiliiga B peab võtma hooajal 2018 nö löögi mitme loobumise eest enda peale, samas tõusis liigasse lausa kolm ambitsioonikat klubi, mistõttu eeldame, et hooajal 2019 saab Esiliiga olema tavapärasest pingelisema konkurentsiga. Seda ka põhjusel, et hooajast 2020 käivitub Premium liigas selle täisprofessionaalsuse tagav kompensatsioonimehhanism, millest soovivad osa saada kõik Esiliiga klubid," selgitas Pohlak.