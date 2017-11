Naiste saalihokikoondis enne MM-i: krõbistame ingverit ja C-vitamiini

Koondise kapten ja rahvusvahelise saalihokiföderatsiooni (IFF) GoGirls saadik Merli Süvari rääkis pressiteate vahendusel, et täieliku õnnestumise korral ei ole võimatu missioon sihtida MM-il kohta kaheksa parema hulgas. "Tõsi, see eeldab, et õnnestub selle 9-päevase turniiri jooksul vältida vigastusi ja haigestumisi. Krõbistame ingverit ja C-vitamiini," ütles ta.

Ettevalmistused MM-finaalturniiriks on kestnud juba pool aastat. "Suvistes laagrites sai kõvasti füüsilist ettevalmistust tehtud ning pallid ja kepid läksid tõsisemalt käiku alles augustis, kui käisime Rootsis treeninglaagris," selgitas Süvari ja lisas, et põhiteemaks on olnud palliga tegutsemine ehk ründemäng.

Koostöö ja mängujoonise lihvimiseks on koondnaiskond taas osalenud Läti naisteliigas, kus on peetud kõrgetasemelisi mänge. "Osa mänge on erinevatel põhjustel ära jäetud või edasi lükatud, mistõttu oleme saanud pidada kolm mängu vähem kui plaanitud, kuid viimases Läti liiga mängus oli näha, et oleme jõudnud sinna, kuhu vaja. Häälestus, vormi ajastus, võistkonnavaim – kõik on hästi," sõnas Süvari.

Kokku osaleb MM-i finaalturniiril 16 naiskonda. Eesti naiskond lunastas oma pääsme veebruaris Itaalias toimunud valikturniiril. Nelja alagruppi jagatud koondiste seas on Eesti C-alagrupis, mis on üks kahest madalama reitinguga grupist.

Alagrupimängudes kohtub Eesti veel 2. detsembril algusega kell 18.30 Eesti aja järgi korraldajamaa Slovakkiaga (maailmareitingus 9.) ja 3. detsembril algusega kell 10.30 Singapuriga (18.).