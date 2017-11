Eesti Fed Cup koondise kapten: loodetavasti Anett ja Kaia saavad mängida

Tallinnasse on oodata samad koondised, kes eelmiselgi aastal - Austria, Bulgaaria, Gruusia, Horvaatia, Läti, Poola, Portugal, Serbia, Suurbritannia, Türgi ja Ungari - ainult välja langenud Iisraeli ning Bosnia ja Hertsegoviina asemel tõusid esimesse gruppi Rootsi ja Sloveenia.

“Fed Cup on harukordne võimalus näha meie tüdrukuid mängimas kodus teiste riikide parimate vastu,” ütles tenniseliidu peasekretär Allar Hint. “Kui Anett (Kontaveit) ja Kaia (Kanepi - toim.) mõlemad osalevad, on Eesti naiskonnal hea võimalus võidelda pääsemaks Maailmaliiga play offi,” arvab ta.

Neljateistkümnest naiskonnast saab pääsme play off’i kaks. “Tennis on olnud pildis läbi hooaja ja kodune Fed Cup on jällegi hea “maasikas” tennisesõbrale, et tulla nautima head tennist ja ergutada Eesti naiskond Maailmaliigasse!,” kutsub Hint huvilisi saali.

21. novembril toimunud Eesti Meedia Tennis Cupil, kui omavahel kohtusid Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit, oli pealtvaatjaid rohkem kui 5500. Võiks ju arvata, et kui samad naised peavad lahinguid võõraste vastu, võiks huvi olla enam-vähem sinna kanti. Saku Suurhallile sarnast tribüüni Tallink Tennisekeskusesse rajada ei saa, aga paar tuhat tennisehuvilist peaks vaatama küll mahtuma.

Kes tennisestaaridest Eestisse tulemas on? Publikumagnetiks on kindlasti Läti koondis, eesotsas 20-aastase Jelena Ostapenko (WTA 7) ja 27-aastase Anastasija Sevastovaga (WTA 16), ning eelmisel aastal napilt Maailmaliigast välja jäänud Suurbritannia, kus esireketiteks Johanna Konta (WTA 9) ja Heather Watson (WTA 73).

Samas on väga tugevad koondised Poolal, kus mängivad Agnieszka Radwanska (WTA 28) ja Magda Linette (WTA 72) ning Horvaatial, kus esisajas koguni neli mängijat Mirjana Lucic-Baroni, Ana Konjuh, Donna Vekic ja Petra Martic. Play off’i peale mõtlevad kindlasti ka Serbia (Aleksandra Krunic ja Jelena Jankovic) ning Sloveenia (Polona Hercog ja Tamara Zidansek), sest nendel on koondises väga head paarismängijad.

Osalevad naiskonnad jagatakse nelja alagruppi, loosimine toimub jaanuaris. Alagrupi võitjad võistlevad kahe pääsme eest Maailmaliiga play-off’i, alagrupi viimastest langevad kaks Euro-Aafrika tsooni teise tugevusgruppi. Jaanuari lõpus kinnitatakse ka koondised.

“Väga tore, et turniir toimub Eestis. Kodupubliku ees on parem mängida,” ütles Fed Cupi koondise kapten Märten Tamla. Eesti koondist ta lõplikult nimetada ei saanud. “Ma loodan, et Anett ja Kaia on terved ning saavad mõlemad mängida. Kaks aastat pole me neid koos mängimas näinud,” tõdeb Tamla. “Kolmas ja neljas number on veel lahtised, lõplik koosseis selgub hiljem, valida on mitme noore vahel. Ilmselt on koondises Maileen Nuudi, kes on kahel viimasel aastal FedCupil paarismängu hästi mänginud.”

Tänavu veebruaris kodusel turniiril, kui Eesti koondises aitasid Anett Kontaveiti Valeria Gorlats, Maileen Nuudi ja Maria Lota Kaul, kindlustati esimesse gruppi püsimajäämine. Parim tulemus pärineb 2010. aastast, kui Eesti koondis pääses Maailmaliiga teise tugevusgrupi play-of’i. Siis mängisid koondise eest Kaia Kanepi ja Maret Ani.