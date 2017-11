Janar Talts: panen meeskonnale hindeks viis pluss

Eestlased juhtisid neljandal veerandajal juba kümne punktiga, kuid lõpus lasti vastane endale lähemale. "Pikk mäng oli seljataga ning mehed olid kõvasti võidelnud," ütles koondislane Sten-Timmu Sokk ETV spordisaatele. "Lõpus oli näha see, et oleme vähe kokkumänginud. Vastane tuli avanüristlikult peale ning me ei riskinud söötudega. Siiski esitasime hea partii, kus kõik võitlesid ning näitasid üles teravust ja käisid lauas."

Suurte kogemustega Janar Talts andis kolleegidele maksimumpunktid. "Panen hindeks viis pluss," sõnas Talts. "Kodus on alati hea võtta emotsionaalne võit. Meil on turniiritabelis üks võit ja kaotus, mis on heaks tulemuseks."