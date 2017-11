Salistet üllatas vastaste kiire ja tehniline tase

Kuigi meie Okeaania vastasteks olid pisikesed saareriigid, kes meist FIFA edetabelis sadakond kohta allpool, andsid peetud kohtumised noorele koondisele hea mängukogemuse. "Saime kolm väga head mängu," ütles koondise kaitsja Joseph Saliste ETV spordisaatele. "Tegemist oli palju tehnilisemate ja kiiremate vastastega, kui olime arvanud."

Koondise peatreener Martin Reim jäi reisiga rahule, kuid tunnistas, et märkas ka kitsaskohti. "Kõik ei läinud nii sujuvalt, kui ideaalis oleksime tahtnud, kuid see oli ka loomulik, sest meil oli palju uusi mängijaid," sõnas Reim. "Igas mängus oli meil erinev koosseis."

Tubli konkurents on Eestil väravapostide vahel. "Jalgpallis pole kunagi midagi kindlalt ja koha eest tuleb võidelda," lausus väravavaht Marko Meerits. "Kes on paremas vormis, see on ka eespool. Eestis on väravavahtide seis olnud alati hea."