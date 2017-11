Kas Bigbank Tartu saab otsustavas veerandfinaalis Pärnust jagu?

Meeskonnad on lisaks esimesele karikamängule sel hooajal Credit24 Meistriliigas omavahel kohtunud korra ja selles matšis võttis 3:0 võidu Pärnu. Kaks võitu said pärnakad ka hooajaeelsetes kontrollmängudes, teatas Volley.ee.

Bigbank Tartu peatreeneri Oliver Lüütsepa sõnul ollakse eelseisvaks lahinguks valmis. „Mängijad on terved ja oleme mänguks hästi valmistunud, kuid kindlasti on sama teinud ka vastane ja soovib seda võitu täpselt samamoodi nagu meie. Me pole sellel hooajal varasemas neljas kohtumises Pärnut alistada suutnud, kuid eelmisel korral olime võidule väga lähedal ja see annab enesekindlust, et oleme neid võimelised võitma,“ kommenteeris Lüütsepp oma meeskonna hetkeseisu.

Ta rõhutas ka austraallasest nurgaründaja lisandumise olulisust. „Oleme vahepeal tugevamaks läinud ka Sam Walkeri näol, uus mees on minu hinnangul võistkonda hästi sulandunud ja treeningutel endast kvaliteetse mulje jätnud. Kindlasti annab meile lisakäigu ja rohkem vangerdamisruumi,“ lisas peatreener.

Pärnu juhendaja Avo Keel ütles kohtumise eel, et tänu esimese mängu võidule on neil minimaalne eelis, ent sisuliselt algab kõik nullist. Temagi hoolealused on terved püsinud. „Millegi üle hetkel kurta pole. Eks meil kosmeetiline eelis on, aga sellele palju loota ei saa. Tähtis on eelkõige see, kuidas suudame lõpuni keskenduda,“ ütles Keel. „Ükski meeskond pole liigas seni mingit wow-efekti tekitanud ja kõik mängivad kord nii, kord naa.“

Keel ütles hiljuti, et peab parema tulemuse saavutamiseks meeskonna trennides mingeid muudatusi tegema. „Oleme teistsuguse lähenemisega treeninud ja asjad on veidi paremaks läinud. Aga hetkel on veel vara öelda, kas see ka tulemust annab,“ lisas juhendaja.

Pärnu ja Bigbanki paari võitja läheb poolfinaalis vastamisi TTÜ-ga. Teise finalisti selgitavad Rakvere VK ja Saaremaa VK.

Karikavõistlustel selgub edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe kohtumise, määrab edasipääseja punktide arv. 3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm ja kaotajale null punkti, 3:2 paremuse eest teenib võitja kaks ja kaotaja ühe punkti. Punktide võrdsuse korral mängitakse edasipääseja selgitamiseks kuldne geim. Finaalis selgub võitja ühe mänguga.