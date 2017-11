Eestlased välismaal: Teniste ja Kallaste lõid värava

Sogndali ja Teniste jaoks oli mäng olulise tähtsusega, sest tabelis asuti võrdsete punktide peal ja võrdse väravate vahega samal pulgal Aalesundiga. Mõlemad meeskonnad võitlesid liigasse püsimajäämise nimel. Sogndal kohtus viimases voorus Enar Jäägeri tööandja Valerengaga. Sogndal suutis olla ülesannete kõrgusel ja võtta 5:2 võidu. Teniste lõi värava, mis viis meeskonna 3:2 ette. Eesti koondise kaitsja jaoks oli tegemist esimese ametliku tabamusega Sogndali särgis. Samal ajal võitis Aalesund samuti oma kohtumise, alistades 4:3 Strömgodseti. See tähendas, et pikema õlekõrre tõmbas ikkagi Sogndal, kes kindlustas koha üleminekumängudel. Aalesund jäi nende selja taha ja langes järgmiseks hooajaks aste madalamale. Valerenga jäi tabelis kaheksandaks. Nikita Baranovi koduklubi Kristiansund alistas viimases voorus 3:2 Haugesundi. Baranov meeskonna koosseisu ei kuulunud. Hooaeg lõpetati seitsmendal positsioonil.



Ken Kallaste ja Korona mängisid nädala jooksul kaks mängu, kui esmalt tehti Poola kõrgliigas võõrsil väravateta viik Lubini Zaglebiega. Seejärel peeti põnevuskohtumine Varssavi Legiaga, kes alistati 3:2. Skoori tegi ka Kallaste, kes viis meeskonna 2:1 juhtima. Kallaste tegi mõlemal juhul täismängu. Tabelis asub Korona kolmandal kohal. Liidritest jäädakse maha kolme ja kahe punktiga.



Liverpool ja Ragnar Klavan käisid samuti väljakul kahel korral, kui nii Premier League’is kui ka Meistrite liigas mängiti viiki. Meistrite liigas tehti 3:3 viik Sevillaga. Kohtumine algas Inglismaa klubi jaoks hästi, kui avapoolaja järel oli nende eduseis 3:0. Teise kolmveerandtunni jooksul tegi Sevilla koduväljakul suure tagasituleku ja võitles välja viigi. Laupäeval oli Anfieldil Liverpooli vastaseks Chelsea meeskond. Selleski kohtumises haaras juhtohjad Liverpool, kes 65. minutil Mohamed Salah väravast juhtima läks. Viis minutit enne kohtumise normaalaja lõppu suutis Chelsea aga seisu viigistada, kui täpne oli vahetusest sekkunud Willian. Eestlane tegi mõlemas kohtumises kaasa 90 minutit.



Sergei Zenjovi tööandja Krakowi Cracovia alistas Poola kõrgliigas Gdanski Lechia 2:1. Esimene poolaeg möödus väravateta, kuid teise poolaja keskel viis Cracovia omavärav Lechia juhtima. Zenjov alustas kohtumist algkoosseisus ja vahetati pingile 70. minutil. Cracovia suutis kaks minutit hiljem tabloole tuua viiginumbrid. Võit vormistati mängu lisaajal, kui teeniti penalti ja see realiseeriti. Konstantin Vassiljev ja Gliwice Piast tegid 2:2 viigi Szczecini Pogoniga. Piast läks mängu juhtima juba kolmandal minutil, ent avapoolaja lõpuks oli seis 1:1. Teisel poolajal lõi esimesena värava Pogon, ent Piast vormistas viigi 82. minutil. Tabelis on Vassiljevi tööandja 16 meeskonna seas 15. kohal, Zenjovi klubi 12.



Bohemians 1905 ja Siim Luts tegid Tšehhi kõrgliigas väravateta viigi Slovan Libereciga. Luts alustas mängu pingilt ning sekkus 82. minutil. Liigatabelis asub Bohemians hetkel kuuendal kohal 22 punktiga.



Slovakkia kõrgliigas käis väljakul Artur Pikk, kelle klubi Ružomberok alistas võõrsil Trencini 2:1. Trencini avas kohtumise skoori, lüües värava 38. minutil. Põhikoosseisus alustanud Pikk vahetati puhkama 80. minutil, kui meeskond oli veel 0:1 kaotusseisus. Viis minutit hiljem suutis Ružomberok viigistada ning minut enne normaalaja lõppu vormistati ka lõppseis. Tabelis hoiab koondise kaitsja koduklubi kolmandat positsiooni.



Karol Mets ja NAC Breda pidid Hollandi kõrgliigas 1:2 alla vanduma Almelo Heraclesele. Breda asus mängu 14. minutil juhtima, kuid juba üheksa minutit hiljem oli eduseis hoopis Heraclese käes. Mets vahetati pingile 82. minutil, kui vigastas põlve. Breda asub tabelis üheksa punktiga eelviimasel kohal.



Henrik Ojamaa koduklubi Gorica pidi Horvaatia esiliigas tunnistama Varaždini 3:0 paremust. Ojamaa viibis väljakul terve kohtumise. Tabelis paikneb eestlase klubi hetkel kolmandal kohal, liidritest jäädakse maha vastavalt kolme ja ühe punktiga.



Sloveenia kõrgliigas alistasid Ilja Antonov ja Velenje Rudar teise poolaja väravatest 2:0 NK Aluminij. Antonov pidi kohtumist jälgima varumeeste pingilt. Rudar paikneb tabelis hetkel kolmandal kohal, liidrites jäädakse maha 11 punktiga.



Eelmisel nädalal tuli ka uudis, et naiste koondise kaitsja Pille Raadik pikendas lepingut senise koduklubi, Soome kõrgliigas mängiva Aland Unitediga. Raadik jätkab klubis veel vähemalt kaks aastat.