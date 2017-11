Daisy Kudre oli MK-sarja avastardi järel pettunud

End orienteerumistehnilistel radadel kindlamana tundev Kudre kommenteeris pärast võistlust, et rada oli väga igav ning tulemus ei olnud ootuspärane. „Ootasin tänast võistlust väga, kuna sprindi on mulle alati sobinud. Kahjuks oli täna tegu väga igava ja orienteerumistehniliselt ülikerge võistlusega. Pea kogu kaotus kogunes sõidukiirusega. Olen võistluse järel pisut pettunud, aga loodan, et järgmised võistluspäevad tulevad keerukamad ning saan ka kõrgemate positsioonide eest võistelda,“ kommenteeris Kudre.

Võidu võttis hooaja alguses ka murdmaasuustamisvõistlustel hästi esinenud soomlanna Salla Koskela, edestades venelannat Mariya Kechkina 3 sekundiga ning maailma edetabelijuhti, rootslanna Tove Alexanderssoni 8. sekundiga. Daisy Kudrel kogunes kaotust 1.21. Doris Kudre sai 24. koha ning Epp Paalberg 26. koha.

Meeste klassis oli eestlastest parim Mattis Jaama 25. kohaga. Tema sõnul andis suvine vigastuspaus veel tunda. „Tuleb tõdeda, et keha ei olnud selleks valmis, et piisavalt head tempot üleval hoida. Suvise ettevalmistuse puudulikkus on vigastuse tõttu selgelt tunda ja kajastub sõidukiiruses,“ kommenteeris eelmise talve EM-i sprindi 5. mees. MK-sarjas avastardi teinud Kevin Hallop oli 38.

MK-sarja 1. ring jätkub teisipäeval Ylläsel lühirajavõistlusega ning neljapäeval tavarajavõistlusega. MK 2. ring toimub veebruaris Bulgaarias koos Euroopa meistrivõistlustega ning kolmas ring märtsis USA-s. Veebruaris toimuvad Tartus ka üliõpilaste maailmameistrivõistlused suusaorienteerumises.