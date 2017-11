Käsipallurid välismaal: Jürgen Rooba viskas 11 väravat

Saksamaa Bundesligas toimus liigatabelis üks eestlastele positiivne muudatus – Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf tõusis tagasi esikolmikusse! Berliini Füchse juhib 25 punktiga (15 mängu), järgnevad SG Flensburg-Handewitt 23 (14) ja Hannover-Burgdorf 21 (14) silmaga. Tiitlikaitsja Rhein-Neckar Löwenil on mäng vähem ja 20 punkti. Sama palju on 14 kohtumisega kogunud Dener Jaanimaa tiim MT Melsungen.

Lõpusekundite väravad tõid eestlaste klubidele punkte

Neljapäeval sai Hannover-Burgdorf võõrsil 29:27 (15:11) võidu Patraili endise koduklubi TBV Lemgo üle. Eestlasest vasaksisemise meeskond juhtis kogu kohtumise vältel, parimal juhul kaheksa väravaga ja kirjutas tabelisse hooaja kümnenda võidu. Patrail viskas ühe värava ja andis kolm resultatiivset söötu.

Jaanimaa ja Melsungen teenisid vaid ühe punkti, mängides võõrsil 23:23 (12:10) viiki HC Erlangeniga. Tegu oli siiski võidetud punktiga, sest viimasel minutil tuldi välja kaheväravalisest kaotusseisust tänu Michael Allendorfi kahele tabamusele – viimane neist karistusviskest kaheksa sekundit enne lõppu. Jaanimaa kuuest viskest leidsid tee väravasse kaks.

Veelgi napimalt said 2. Bundesligas võidupunktid Karl Roosna ja Esseni TUSEM, kui 28:27 võiduvärav ThSV Eisenachi vastu visati vaid kaks sekundit enne lõpuvilet. Janar Mägi ja EHV Aue kaotasid 22:24 HSC Coburg 2000-le. Eestlased väravaid ei visanud, liigatabelis on TUSEM 14 punktiga 12. kohal, Aue nelja silmaga viimane.

Saksamaa 3. liigas ei saa kuidagi kaotustejada pidama TV 1893 Neuhausen, laupäeval alistuti võõrsil TGS Pforzheimile 29:32. Karl Toom viskas kaotajate särgis ühe värava, kui Neuhausen pudenes neljanda järjestikuse kaotuse tõttu tabelis 12. kohale. 10 punkti kogunud Toomi meeskond jääb tihedas tabelis nii liidrist kui esikolmikust kaheksa silma kaugusele.

Jürgen Rooba: olen oma rolliga meeskonnas rahul

Rootsi esiliigas ei suutnud Amo HK saada viiendat võitu järjest ning kaotas võõrsil Roslageni Rimbo HK-le 34:38. Jürgen Rooba kontole kanti 11 väravat, Amo on hetkel 14 punktiga neljandal kohal. Esiliigat juhib HK Varberg 21 silmaga. "Väga mõru kaotus, need kaks punkti olnuks väga tähtsad enne jõulupuhkusele minekut," sõnas Rooba.

"Järgmisena on meil vastas seni kaotuseta liider Varberg ja tulemas kindlasti väga raske kohtumine, kuid siiani oleme just tabeli esiotsa klubide vastu esitanud väga häid partiisid," vaatas paremäär Rooba uude nädalasse optimistlikult. "Tase on siin kõikuv ja suuri üllatusi juhtub harva."

Samas tunnistas mullu Saksamaa 2. Bundesligas mänginud Rooba, et esiotsa võistkonnad võiksid heal päeval sakslastele vastu saada: "Ükski meeskond pole siin täisprofessionaalne, nii et ühtlast taset ei saagi oodata, aga tugevamad tiimid mängivad väga atraktiivset käsipalli."

Roobal endal on hooaeg hästi sujunud – 11 kohtumisega on kirjas 64 väravat. "Oma positsiooniga meeskonnas olen rahul. Palju proovitakse minu peale mängida. Treener usaldab ning tahab, et kasutaksin kõik võimalused ära, mis mulle mängitakse. See annab enesekindlust ning siiani olen olnud resultatiivne," kirjeldas Rooba.

Celminš alistas liidri, Johannson jätkuvalt esikohal

Väga magusa võidu said Sloveenia kõrgliigas Andris Celminš ja RK Maribor Branik, alistades kodusaalis liigaliidri ning mõned päevad hiljem EHF Cupi alagrupiturniirile jõudnud RD Koper 2013 26:25. Eestlasest paremsisemise arvele jäi 2 tabamust. Branik on 13 punktiga neljandal kohal, uueks liidriks tõusnud Ribnica RD Rikol on 17, Koperil 16 ja Celminši klubi järgmisel vastasel Loka RD Urbanscape'il 14 punkti.

Rumeenia meistriliigas naudib jätkuvalt liidrirolli Martin Johannsoni tööandja Bukaresti CSA Steaua, olles neljapäeval kodus 28:23 üle CSM Focsanist. Eesti koondise kapten viskas neli väravat. Steaual on 28, Turda AHC Potaissal 27 ning tiitlikaitsja Bukaresti Dinamol 24 punkti.

Islandil pidasid Mikk Pinnonen ja UMF Afturelding kahe päevaga kaks mängu. Esmalt alistuti kõrgliigas tiitlikaitsja Reykjaviki Valurile 23:28 ning päev hiljem saadi lihtsalt, 39:23 karikamängus jagu IBV Vestmannaeyjari veteranidest. Pinnonen sai liigamängus kirja neli tabamust.

Edukas oli nädal Soomeski, kus Janis Selge jäi nullile, ent tema Karjaa BK-46 alistas Grankulla IFK 31:24 ning Siuntio IF sai suureskoorilise 36:16 võidu HC Hangö IK üle. Võitjate ridades tabasid Ott Varik ja Sten Maasalu kolm ning Taavi Tibar ühe korra. BK-46 on tabelis 14 punktiga teine, Siuntio tõusis 7 silmaga kuuendaks.