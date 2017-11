Naiste jalgpalli Meistrite liigas selgusid veerandfinaalpaarid

UEFA naiste jalgpalli Meistrite liigas on konkurentsi jäänud kaheksa võistkonda ning loositud on ka, millised naiskonnad omavahel vastamisi lähevad. Esimesed kohtumised peetakse 2018. aasta märtsis.

Kui võistlustules on naiskondi kuuest riigist, on pääsu nimel poolfinaalidesse heitlemas vägagi tuntud nimed naiste jalgpallis.

Esimeses veerandfinaalis lähevad vastamisi Montpellier (Prantsusmaa) - Chelsea FC (Inglismaa). Montpellier lõpetas eelmise hooaja Prantsusmaa kõrgliigas teise kohaga ning pääses tänu sellele Meistrite liiga põhiturniirile. Naiskonna parim tulemus sel turniiril pärineb 2006. aastast, kui jõuti poolfinaali. Nende vastasteks on esimest korda veerandfinaali jõudnud Chelsea. Inglismaa klubi alistas varasemates voorudes Müncheni Bayerni ja Rosengårdi. Vaatamata sellele, et klubi jaoks on tegemist esmakordselt nii kaugele jõudmisega, on naiskonna ridades mängijaid, kes tulid 2007. aastal koos Arsenaliga Meistrite liiga võitjaks.

Kahel korral tiitli võitnud VfL Wolfsburg (Saksamaa) heitleb poolfinaalikoha nimel Slavia Prahaga (Tšehhi). Wolfsburg oli naiskond, kes 2013. aastal 1/32-finaalis kohtus Pärnu JK-ga ja Eesti klubi kindlalt alistas. Samal aastal tuldi esmakordselt ka üldvõitjateks. Praha klubi võitles teistkordselt välja veerandfinaali koha. Sama saavutusega saadi hakkama ka eelmisel aastal.

Valitseva Inglismaa meistri ja eelmisel aastal poolfinaali jõudnud Manchester City naiskonna vastaseks on Rootsi meister Linköping FC. Eelmisel aastal Meistrite liigas oma debüüdi teinud City jõudis kohe ka nelja parema hulka, kaotades seal hilisemale võitjale Lyonile. Linköping on veerandfinaalides seni mänginud kolmel korral (aastatel 2011, 2015 ja 2017). See on seni ka jäänud Rootsi klubi laeks.

Veerandfinaalide vaieldamatult tugevaima paari moodustavad Lyon (Prantsusmaa) ja FC Barcelona (Hispaania). Lyoni näol on tegemist valitseva meistri ja kokku neljal korral karika võitnud naiskonnaga. Barcelona parim tulemus pärineb sellest aastast, kui jõuti poolfinaali. Veerandfinaalides ollakse viimase viie aasta jooksul neljandat korda. Suvel täiendas Hispaania klubi oma koosseisu, tuues naiskonda sealhulgas ka UEFA ja FIFA aasta parima mängija ja Hollandiga Euroopa meistriks kroonitud Lieke Martensi.

Esimesed veerandfinaalid toimuvad 21. ja 22. märtsil. Korduskohtumised peetakse nädal aega hiljem.

Finaal peetakse järgmise aasta 24. mail Kiievis.