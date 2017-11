Vigastuse saanud Karol Mets: põlv valutab ja ei näe hea välja

Mängu kohta kirjutas Mets: "Polnud just soovitud tulemus. Jah, Heracles domineeris palliga ja nende poolkaitse on hetkel üks liiga parimaid, aga lasime liiga lihtsad väravad endale ning meile jäeti järjekordne penalti andmata – võinuks vähemalt punkti ikka teenida siit."

"Alustasin keskkaitses, teiseks poolajaks nihkusin poolkaitsesse, aga kahjuks vigastasin lõpu eel põlve. Ei tea kui hull asi on, homme ehk olen targem, aga hetkel valutab ja ei näe hea välja. Loodetavasti on puhkus parimaks ravimiks ja ei midagi enamat," kirjutas Mets oma Facebooki kontol.

