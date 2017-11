Spordipsühholoog: söömishäiret on õige võrrelda karmi vigastusega

Jorunn Sundgot-Borgeni mahukast, 1620 tippsportlast hõlmanud uuringust selgus, et peamiselt on söömishäired naissportlastel ning kuigi meestel esineb söömishäireid vähem on tõenäosus, et meesatleet seda häiret põeb, kümme korda suurem kui tavainimese puhul, kirjutab Eesti Päevaleht.

Sagedamini on söömishäire sportlastel, kes peavad võistlema kaaluklassides, esteetilistel spordialadel ja spordialadel, kus väikest kaalu peetakse eeliseks.

Uuringu kohaselt oli esteetilistel spordialadel söömishäirete osakaal 42 protsenti, kestvusaladel 24 protsenti ja tehnikaspordis 17 protsenti ja pallialade näitaja oli 16 protsenti.

"Statistika näitab, et kõige tõsisem kipub söömishäirete oht olema esteetiliste spordialade esindajatel," ütles Hannus.