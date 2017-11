Mathieu van der Poel näitas, kes on cyclo-crossi valitseja

Van der Poel sai väikese edu juba avaringi keskel, kirjutab Spordipartner.ee . "Alustasin kiiresti, sest tahtsin saada teisel ringil boonussekundeid," selgitas hilisem võitja. Van der Poeli edu kasvas ja kolmanda ringi alguseks juhtis ta juba 17 sekundiga. "Suutsin hoida tempot üleval end samal ajal mitte punasesse tõmmates. Kui Wout püsis kannul, oli mul raskem, sest sellisel rajal oli vea tegemise tõenäosus suur."

