Laskesuusaspets: eestlastel on vaja eeskätt sõidukiirust parandada

Tänavune hooaeg kulmineerub Lõuna-Koreas toimuva olümpiaga. "Kolm aastat on tööd tehtud ja nüüd on üks aasta enda realiseerimiseks," illustreeris Ader. "Samas tuleb endale kindlaks jääda. Aastaga midagi suurt ei muuda ja lihtsalt tuleb oma ära teha."

Eestlased läksid täna alanud MK-sarja hooajale vastu isekeskis treenides. "Olosel meil konkurente polnud, aga see annaks emotsionaalselt väga palju juurde, kui sinuga oleksid koos laagris sakslased, prantslased, soomlased ja rootslased," tunnistas Ader. "Sa näed, et teised teevad sama asja mida sina ja sul oleks nendega mõnus kontakt."

