Kullamäe uuest valiksarja süsteemist: mehed tulevad mängima hea vormi pealt

Kuna seekordne valiktsükkel peetakse hooaja keskel, siis korvpallitreener Gert Kullamäe meelest on Eesti koondise peatreener Tiit Sokk uues olukorras. "Tiit on enne olulisi mänge korraldanud pikki ja raskeid laagreid," ütles Kullamäe ETV spordisaatele. "Praegu on mängust olnud näha, et koondis pole olnud selline nagu tavaliselt Tiidu käe all."

Kullamäele meeldib, et valikmänge ei peeta enam suvel. "See peaks eriti vanematele meestel sobima," leidis Kullamäe. "Nii saavad mängijad suvel oma vanu konte ravida ning tuleval matšidele hea vormi pealt."

Valikmängudest jäävad aga eemale NBA ja Euroliiga mehed, sest neid ei luba ära klubide juhid. "See on fännide jaoks kindlasti pettumus," ei varjanud Kullamäe. "Kõik tahaksid väljakul näha oma iidoleid."