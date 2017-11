Tiit Sokk: meie ülesandeks on Suurbritannia tempo alla lüüa

Eesti alustas valiksarja 20-punktilise kaotusega Iisraelile, Suurbritannia kaotas oma avakohtumise lisaajal kolme punktiga Kreekale. Homsest mängust jääb vigastuse tõttu eemale Kristjan Kangur, kelle asemele kutsuti koondisesse Mattias Tass. Täna õhtusetreeningu jättis vigastuse tõttu vahele ka Indrek Kajupank, kelle osalemist homme ikkagi loodetakse.

"Kõige halvem on see, et nad on ühe positsiooni mängijad," ütles koondise peatreener Tiit Sokk ETV spordisaatele. "See lööb rotatsiooni augu sisse."

Suurbritanniast on Sokul ülevaade olemas. "Hästi viskav võistkond, kes tahab palju joosta," iseloomustas Sokk vastast. "Meie ülesandeks on tempo alla lüüa."