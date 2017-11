Galkina: ma võin Tallinnat nimetada oma koduks

Tallinna võistlusel oli maailma esimesest 50 kohal 14 paari, Madis Abel ja Aleksandra Galkina neist edetabeli kõrgeimal, 8. kohal. Kodune esikoht tuli numbriliselt kindlalt, aga ikkagi endast maksimumi andmisega. "Igal võistlusel tuleb pingutada," ütles Abel ETV spordisaatele. "Ei ole nii, et tulen võistlusele ja lasen üle jala."

Abel hindab võistluste parimaks soorituseks aeglast valssi, Aleksandra Galkina kiidab aga Eesti publikut osaks saanud toetuse eest.

"Ma võin Tallinna nimetada oma koduks ja seega on palju lihtsam, sest meie saame toetust ja teised paarid ka," lausus Galkina. "Võistluste õhkkond on suurepärane. Alati on, mille kallal töötada ja alati on puudujääke, aga üldiselt oleme me rahul."

Abeli ja Kalkina aasta lõppeb Grand Slam võistlusega Hiinas, Shanghais, aga nagu Galkina, ütleb ka Abel, et kodus võistlemine on erilise tähendusega. "Esiteks ei pea kuhugi reisima, mis hoiab aega ja jõudu kokku," sõnas Abel. "Lisaks sellele publik toetab sind ja on mõnus kodune tunne."