Kuzjajev jätkab Transis ka järgmisel hooajal

Trans lõpetas 2017. hooaja oma viimaste aastate parima viienda kohaga, kuid Levadia ning FCI Tallinna ühinemine sillutas neile tee Euroopa liigasse. Burdakov oli tulemusega mõistagi rahul. "Kui võrrelda eelneva kolme hooajaga, siis me tegime Tallinna meeskondade järel viiendaks tõusmisega sammu edasi. Alati tuleb tahta parimat, kuid seda mõjutavad nii objektiivsed kui ka subjektiivsed põhjused," vahendas Soccernet.ee.

Burdakovi ei nõustu, et Premum liiga üldine tase on langenud. "Autsaiderid võisid vabalt võita liidreid ning need ei olnud ühe- või kahekordsed sündmused. Seetõttu ei olnud ühegi meeskonna vastu kerge punkte võtta ja võime öelda, et liiga keskmine tase on kasvanud."

Lisaks kuuele halliturniiri mängule plaanib 15. detsembril kogunev Trans pidada veel kaks-kolm sõprusmängu ning Burdakov ei välistanud, et üheks vastaseks võib taaskord olla Peterburi Zeniit.