Räime klubi läheb Girol etapivõite püüdma

Mihkel Räime koduklubi Israel Cycling Academy mänedžer ja kaasasutaja Ran Margaliot ütles, et kui meeskond peaks saama Giro d’Italiale wild card’i – tõenäosus on 99,9 protsenti -, siis keskendutakse etapivõitudele.

Vabapääsme saajad tehakse teatavaks järgmise aasta alguses, kuid kuna Giro start antakse Jeruusalemmast, siis vaevalt Iisraeli parimat meeskonda kõrvale jäetakse. Aasta esimese suurtuuri nimel tugevdas Israel Cycling Academy end kümne tugeva ratturiga, vahendas Rattauudised.ee.

“Giro korraldaja RCS oli otsekohene ja teatas, et sarnaselt teistele saame meie kutse vaid sportlike printsiipide alusel. Seetõttu olimegi turul väga aktiivsed. Otsisime eelkõige puhtaid mägironijaid ning nüüd on meil Ben Hermans, Ruben Plaza ja Nathan Earle,” rääkis Margaliot. “Meil polnud tänavu ka puhast sprinterit. Mihkel Räim saavutas mõned korralikud tulemused, kuid palkasime juurde Sondre Engeri ja Kristian Sbaragli. Nad pole küll Cavendishid ja Greipelid, kuid võivad ühel päeval nendeks saada. Võib-olla ei käi see Sbaragli kohta, kuid Engeril on reaalne võimalus olemas. 37-aastase Plaza näol lisasime meeskonda kogemust.”

Margaliot oli Iisraeli esimene World Touri rattur. 2010. aastal oli ta stažöör Footon-Servettos ja siirdus järgmisel aastal Saxo Banki. Kui unistus Girost peaks tuleval hooajal täituma, pole 29-aastase mehe järgmist eesmärki raske aimata – pääs Tour de France’ile. “Meil oli vahepeal tagasilööke, kuid lõpetasime selle hooaja heal lainel. See on tore, sest jätab suhu hea maitse, kuid kohustab järgmisel hooajal veel rohkem pingutama,” lisas Margaliot.