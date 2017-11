Tüdrukute U-17 koondis lõpetas EEVZA turniiri kaotusega Lätile

Avapäeval peeti kaks kohtumist. Esmalt mängiti Ukrainaga ja see kohtumine lõppes eestlannade jaoks 1:3 (25:20 11:25 14:25 17:25) kaotusega. Teises mängus mindi vastamisi Gruusia eakaaslastega ja see matš oli tasavägisem ning võitja selgitamiseks läks tarvis maksimaalset viit geimi. Otsustava vaatuse võitis Gruusia 15:12 ning kogu mängu seega 3:2 (25:18 16:25 21:25 25:10 15:12).

