Pärnu JK presidendiks sai Piiroja, peatreeneriks Prins

Pärnu JK selge lipulaev on seni olnud naiskond. Lõppenud hooaeg jäi viimaseks 15-kordsele Eesti meistrile Anastassia Morkovkinale ning Piiroja veel ei osanud öelda, kas ja mis naiskonna juures muutuda võib. "Meil veel tulevad mahaistumised, praegu on vara öelda."

"Meeste poolt mängime oma mängijatega, ei hakka üle oma varju hüppama. Kui arvata, et hakkame endale kõvasti mängijaid soetama, siis see on vale. Tuleme tasakesi, paneme kõvasti rõhku ja uut hingamist noortetöösse. Proovime Pärnus kõige kvaliteetsemat noortetööd pakkuda."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel