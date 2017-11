Triatlonihooaja parimateks tunnistati Kaidi Kivioja ja Marko Albert

24-aastane Kaidi Kivioja on parima naistriatleedi auhinna pälvinud nüüdseks juba kuuel järjestikusel aastal ning lõppenud hooaega jäid ennekõike meenutama tema neljas tulemus koduselt Euroopa karikaetapilt Tartus ja esikümnekoht triatlonisprindi vana maailma meistrivõistlustelt. Hooaja parimaks võistluseks pidas Kivioja ise aga triatloni MM-sarja neljandat etappi Suurbritannias Leedsis, kus maailma absoluutse paremikuga jõudu katsunud eestlanna lõpetas olümpiadistantsi 16. kohaga.



Lõppenud hooajaga rahule siiski ei jäänud, kuna salamisi loodetud uut arenguhüpet pärast edukat Rio olümpia-aastat veel ei järgnenud. „Ma ei olnud päris mina ise see hooaeg. Pingutasin väga tugevasti, ent soovitud edu jäi saavutamata. Tagasi vaadates tajun mitmeid hetki, kus sai valesti toimitud ja treeningutega üle pingutatud. Vahepeal oleks tulnud pidurit vajutada ja puhata,“ analüüsis Kivioja lõppenud spordiaastat.



Siiski on Kivioja enda sõnul pettumusest üle saanud ning peagi algavad tõsisemad ettevalmistused uueks hooajaks. Selleks siirdub Eesti esitriatleet pikaajalisele treeninglaagrile Ameerika Ühendriikidesse, kus ta tugeva tasemega treeninggrupis püüab esmajärjekorras enda ujumiskiirust parandada.



Aasta parima meestriatleedi auhinnale konkureerisid teist aastat järjest raudmehed Marko Albert ja Kirill Kotšegarov. Kuigi Kotšegarovil oli ette näidata poodiumikoht Suurbritannia Ironmanilt, niisamuti alla 8 tunni tulemus Texasest, sai määravaks siiski Alberti paremad tulemused tiitlivõistlustelt. Frankfurti Ironmani EM-il oli Albert seitsmes ning Hawaii maailmameistrivõistlustel 25. Samuti jäid Alberti kontosse neljas koht varakevadiselt Uus-Meremaa Ironmanilt ning karjääri teine võit poolpika Ironmani etapilt Kanadas.



38-aastase Alberti otsus tõmmata lõppenud hooajaga Hawaii Ironmanile joon alla ei tähenda siiski teeneka triatleedi sportlaskarjääri lõppu. Kui varem oli terve aasta plaanid ja tegevused üles ehitatud üksnes Hawaii maailmameistrivõistlusi silmas pidades, siis nüüd on Albertil võistluspaikade ja treeninglaagrite valikul hoopis vabamad käed. Üks võistlus on kindel: augustikuu alguses kodulinnas toimuval Ironman Tallinnal stardib Albert esimese stardinumbri alt.



Eesti Rahva Muuseumis toimunud pidulikul hooaja lõpetamisel auhinnati teiste hulgas veel maailmatasemel triatlonivõistlused Eestisse toonud Ain-Alar Juhansoni, ultratriatleet Rait Rataseppa, teenekat peakohtunikku Eero Raudseppa ja mitmeid teisi triatlonisporti panustanud inimesi. Publiku marulise aplausi teenisid ära viimased 12 aastat Eestis täispikka triatloni korraldanud Urmas Paejärv ning Eesti triatloni esimene suurnimi Leela Lint.



Eesti parima triatlonitreeneri auhinnaga pärjati taaskord Jüri Käeni, kes on selle tunnustuse pälvinud juba viimased 17 aastat järjest. Enam kui 20 treeneriaasta jooksul on Jüri käe alt käinud läbi kõik kodumaise triatloni suurnimed ja tugevamad harrastajad.