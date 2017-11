Eesti naiste käsipallikoondis sai Soomele kordusmängus paremini vastu

Meie rahvusnaiskond alustas hästi ning juhtis 2:0 ja 4:1. Heasse hoogu sattus mitu aastat Soome kõrgliigas mänginud Maarja Põldver, kes viskas vahepeal viis väravat järjest ja aitas Eesti 7:6 eduseisu. Mängupilt võrdsustus, kuid 23. minutil oli Alina Molkova tabamuse järel tablool 13:13 viik.

Nagu päev varemgi, panid soomlannad poolaja lõpus uue käigu sisse ning said vaheajale 18:14 eduseisus. Teise pooltunni keskel libises Soome juba suurema vahega ette ning juhtis korraks 11 väravaga. Eesti naiskond ei jätnud jonni, vähendas vahet, ent lähemale kui kuus väravat ei jõudnud.

Teine kaotus tuli numbritega 27:33. Põldver viskas kogu kohtumise parimana 13 väravat. Molkova lisas 9, Marie Urvik ja Jekaterina Tšerneštšuk kaks ning Kim-Ly Hoang ühe tabamuse. Kahe päeva kokkuvõttes oli Eesti resultatiivseim Molkova 22 väravaga. Soomlannadest olid täna täpsemad Annika Näräkkä ja Anna Lindholm kuue väravaga.

"Ütleme ausalt, kartsin hullemat," tunnistas Eesti naiskonna peatreener Martin Noodla. "Teadsime, et jääme füüsilise poole pealt Soomele alla ning pelgasin, et teist päeva järjest mängida läheb väga raskeks. Aga kartused ei õigustanud, sest saime väga hästi mängu sisse ning see tekitas hea enesetunde."

Avapoolaja lõpul kukuti ära mõlemal päeval ja Noodla sõnul jäi see just väsimuse taha. "Pisut kauem pidasime vastu kui eile, aga hetkeseis lihtsalt on selline. Teisel poolajal kadus mingi hetk mängudistsipliin ja hakkasime tohutult rünnakul kiirustama, kuid kohtumise lõpu mängisime jälle hästi," selgitas Noodla.

"Usun, et peamise eesmärgi – tõestuse, et naiste koondisel on potentsiaali – täitsime korralikult," hindas Noodla. "Mitmetes elementides oleme juba edasi läinud ja üldpilt oli väga positiivne. Mängijatelegi jäi hea tunne sisse, publikut oli mõnusalt palju vaatamas ning kõik kokku andis kindlasti hea emotsiooni ja enesekindluse edasi liikuda."