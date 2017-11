Norralased võtsid Ruka jälitussõidu finišispurdis kaksikvõidu

Võitjana väljus 21-aastane norralane Johannes Hösflot Kläbo, kes edestas kaasmaalast Martin Johnsrud Sundbyd vaid 0,4 sekundiga ning venelast Aleksander Bolšunovit 1,0 sekundiga.

Eestlane Karel Tammjärv kerge külmetustunde tõttu starti ei läinud.

Tulemused:



1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 36.23,2 2. Martin Johnsrud Sundby NOR + 0,4 3 Aleksander Bolšunov RUS + 1,0 4. Alex Harvey CAN + 1,6 5. Aleksei Tšervotkin RUS + 6,2 6. Iivo Niskanen FIN + 7,2 7. Didrik Tönseth NOR + 8,1 8. Maurice Manificat FRA + 8,2 8. Hans Holund NOR + 8,2 10. Calle Halfvarsson SWE + 10,7 11. Aleksei Poltoranin KAZ + 11,9