Martin Reim: meil olid kõik võimalused, et lüüa rohkem kui üks värav

Peatreener kinnitas, et Okeaania koondiste mängitav jalgpall erines meile harjumuspärasest stiilist märgatavalt: "Euroopas me sellist jalgpalli ei näe. Ma võrdleks seda Ladina-Ameerikaga - hästi ründav ja sirgjooneline, samas ka füüsiliselt korras mängijad. Meeskondlik mäng pole neil nii tugev kui Euroopas. Vaatamata reitingule olid nad täiesti võrdväärsed vastased."

Reim kinnitas, et koondisemängudes on alati ka tulemus tähtis, kuid esimeseks eesmärgiks oli kaasas olnud mängijatele võimalikult palju mänguaega ja panna neid olukordadesse, kus rahvusvaheliselt mängida ja saada kogemusi.

"Loomulikult oleks tahtnud seda mängu võita. Kõik võimalused olid, et lüüa rohkem kui üks värav. Täna meil anti rohkem palliga aega mängida. Me ei suutnud ära kasutada seda pallivaldamist ja viimased söödud ja puuted ei olnud kõige kvaliteetsemad, et väravaolukordi luua," võttis Reim kohtumise lühidalt kokku.

Eesti jalgpallikoondis lõpetas kolmemängulise Okeaania turnee 1:1 viigiga Uus-Kaledoonia koondise vastu. Peatreener Martin Reimi arvates oli Eestil piisavalt võimalusi, et see kohtumine ka enda kasuks pöörata.

