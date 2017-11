Eesti naiste käsipallikoondis kaotas Soomele üheksa väravaga

Noodlal jagus kiidusõnu kõigile, aga eeldatavad liidrid ehk välisklubide kogemusega Molkova, Patrail ja Põldver just täpselt seda olidki. "Alina, Janeli ja Maarja olid tublid, aga väsimus jõudis mingi hetk nendenigi. Eks tänane ole reaalne jõudude vahekord – kui oleksime kolme kuu asemel juba aasta töötanud, siis võiks pilt hoopis teine olla. Nii et tegutseme edasi, see oli vaid väike tunnikontroll," lisas Noodla.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel