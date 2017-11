Kanteriga koostööd alustanud Kupper: töö käib ja olen väga rahul

Põhjustel, miks Martin Kupperi viis aastat kestnud koostöö Aleksander Tammertiga lõppenud hooajal läbi sai, ei soovi Rio olümpiamängude neljas mees enam pikemalt peatuda: "Ega siin mingit väga suurt põhjust otsida ei maksakski. Koostöövaim sai otsa. Miski pole igavene ja asi liigub edasi. Õigel ajal sai see otsus tehtud, olümpiani on veel aega ja vast saab need muudatused õigeks ajaks töösse."

Kanter lisab: "Esimesed signaalid olid suviste Eesti meistrivõistluste paigus, kus oli näha, et Sassi ja Martiniga ei ole kõik korras. Tuligi välja, et Martin oli juba pikemat aega oma rada käinud. Eks me kõik tundsime muret, et poiss ei tohiks ripakile jääda. Kuna ma ise olen 2016. aasta keskpaigast üksi treenija olnud, siis nägin head võimalust, et endale tugev treeningpartner selleks viimaseks hooajaks leida."

Martin Kupper tunnistab, et võimalikest alternatiividest on koostöö Gerd Kanteri ja Indrek Tustitiga tema jaoks parim variant, ehkki uus olukord nõuab veel harjumist.

"Varasemalt olen ma üksi nokitseja olnud ja eks see pilt on teine. Töö käib, esimesed trennid on tehtud ja olen väga rahul," kinnitas Kupper.

Kui pallimängu terminites rääkida võib Kanterit praegu mõningaste mööndustega ka mängivaks treeneriks nimetada.

"Ma päris klassikaline treener ei ole ja siin suurt rolli mängib Indrek Tustit, kes kirjutab Martinile plaanid ja kes on meiega nii palju koos kui saab. Eks ma üritan oma kogemust ja tunnetust Martinisse süstida nii palju kui võimalik," sõnas Kanter ja tõi eraldi välja selle, et treeningutel peaks kvaliteetsete heidete hulka tõstma.

"Eelseisvast aastast ootaks stabiilsust ja tark läbimõtlemine toob edasimineku. Minu eesmärk on alati olnud tiitlivõistlustel mängida kõige kõrgemat mängu. Ma loodan, et kõik see nii ka läheb," rääkis Kupper.

Kui 28-aastane Martin Kupper on parimas eas kõige kõrgemate eesmärkide seadmiseks, siis temast 10 aastat vanem Gerd Kanter, kes võitnud 11 tiitlivõistluste medalit, on järgmisel aastal tippsportlase karjääri lõpetamas.

"Ma tean, et isegi kui läheb hästi, siis sinna otsa teha veel üks hea hooaeg, see läheb iga aastaga üha raskemaks. Pigem üritaks sellest viimasest, nii palju kui võimalik, välja võtta," arvas Kanter.