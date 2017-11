Viktor Saaron Gymnafestist: meil on tõesti hea tase, lihtsalt nauding

Eesti võimlemisliidu peasekretär Viktor Saaroni sõnul on Eesti harrastusvõimlejad maailma mastaabis väga heal tasemel. Näiteks Valgevenest tuldi tänavust võimlemisfestivali vaatama, et ise tulevikus samasugune üritus korraldada.

Eesti Võimlemisliidu peasekretär Viktor Saaron ETV spordiuudistele: "Me oleme näinud väga palju ka teisi rahvuslikke võimlemisfestivale ja me oleme uhked. Meil on tõesti hea tase, ilusad kavad, treenerid on teinud suurepärast tööd. Lihtsalt nauding."

Kui eelvoorudes kokku osales Gymnafestil tänavu ligi 900 võimlejat, siis finaalis astus neist lavale pea 500. Kõige nooremad neist 7 aastased, kõige vanemad üle kolmekümne. Põhjused, miks võimeldakse on vanusest hoolimata sarnased.

"Mulle meeldib väga tantsida ja üldse esinemas käia," sõnas võimleja Karolin. "Võistlustel meeldib väga käia, häid kohti on väga tore saada," lisas võimleja Katrin.

Võimlemisliidule teeb aga muret, et võimlejate seas on noormehi võrdlemisi vähe. Ka tänasel finaalkontserdil oli kahekümne nelja rühma seas vaid paar sellist, kus ka poisid üles astusid.

"Me tahame Eestisse ka mehi tuua rohkem võimlemisse. Põhjamaades ja Kesk-Euroopas mehed võimlevad väga palju. Ja nagu taanlased ütlevad naljaga, iga teine Taani mees seisab hommikusöögiks käte peal," selgitas Saaron.

Võimlemisfestival Gymnafest toimus tänavu 21. korda.