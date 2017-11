Laskesuusakoondise peatreener loodab kiirelt vuntsidest lahti saada

Kell 15:15 algavas atraktiivses ja tempokas paarissegateatesõidus tuleb starti 23 võistkonda, numbri all 15 lähevad rajale Regina Oja ja Rene Zahkna.

Kell 18.10 saab lähte traditsiooniline segateatesõit, kus 24 võistkonna konkurentsis tuleb numbri all 22 starti Eesti koosseisus Kadri Lehtla, Johanna Talihärm, Roland Lessing ja Kauri Kõiv. Enam kui pool aastat kulgenud ettevalmistus hooajaks on kulgenud plaanipäraselt.

"Kõik, mis on plaanitud, on vastavalt võimalustele tehtud. Siiani on kõik hästi läinud," kinnitas Eesti koondise treener Indrek Tobreluts.

Pühapäevastest startijatest astub esimest hooaega MK-karuselli 21-aastane Regina Oja, kes näitas naistekoondisest parimat minekut viimasel kontrollvõistlusel Soomes.

"Kindlasti on selle hooaja üheks eesmärgiks püsida tervena ja teha see hooaeg täismahus kaasa. Et ma suudaksin kogu hooaja vastu pidada. MK-etappidel tahan tegutseda tiirudes kiiresti ja stabiilselt, just nii, nagu ma olen treeningutel harjutanud. Rajal tahan näidata enda jaoks head sõidukiirust," sõnas Oja.

Loodetavasti saab ka koondise treener Indrek Tobreluts juba järgmisel nädalal taas žiletitera kätte võtta ja vuntsid maha ajada: "Selline mõte oli, et enne esimesi MK-punkte (vuntse) ära ei aja. Loodame, et väga pikalt ootama ei pea."

ETV-2 otseülekanded Rootsist algavad pühapäeval kell kolm ja kell kuus.