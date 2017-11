Marten Männi tuli jetisõidu MM-etapil Dubais kolmandaks

Reedel sai Männi esimeses ja teises sõidus vastavalt kolmanda ja neljanda koha. Kolmandasse sõitu startis ta etapi kokkuvõttes kolmandalt kohalt. Tingimused olid tugevnenud tuule tõttu laupäeval keerulisemad. Männi tegi taas väga korraliku esituse ja tulemus sõidus oli neljas, sõidu võitis Kevin Reiterer Austriast. Kolme sõidu kokkuvõttes tuli Männi kindlalt kolmandaks ja see on esimene kord, kui Eesti sõitja tõuseb Ski GP1 klassis MM-sarja etapi kokkuvõttes poodiumile.



„Mul oli juba esimestest sõitudest peale hea tunne ja kõik klappis. See näitab, et oleme teinud head ja õiget tööd. Viimases sõidus olid olud väga keerulised, ma pole kindlasti ennem nii suure lainega sõitnud. Läksin starti kindla teadmisega, mida teha, et poodiumikohta kokkuvõttes hoida ja kõik toimis. Nüüd on selle tulemuse ja tunde peale hea edasi minna hooaja viimasele etapile,“ rääkis Männi peale laupäevast sõitu.

Etapi kokkuvõttes oli võitja Kevin Reiterer ja teine Quinten Bossche, kes on ka maailmameistrivõistluste liider. Marten Männi parandas oma kohta üldarvestuses ja on nüüd viies.

Hooaja viimane etapp sõidetakse 18.-20. detsembril Araabia Ühendemiraatides, Sharjah's.