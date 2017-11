Barcelona teatas ametlikult lepingu pikendamisest Messiga

Lionel Messi lepingusaaga on saanud ametliku lõpu, sest täna saatis klubi välja info, et Argentina jalgpallur on paberile allkirjad alla pannud.

Juba suvel tuli teade, et Messiga on uus leping sõlmitud, kuid seejärel vaibus teema maha. Septembris kinnitas klubi president Josep Maria Bartomeu omakorda, et kõik on hästi ning uus kontraht on kindel, kuid seda endiselt ei avalikustatud, kirjutab Soccernet.ee.

Pühapäeval toodi lõpuks ometi klubi fännide südametesse rahu, kui tehti lepingu allkirjastamisest pildid ning jagati infot.

Barcelonale kulda ja karda toonud viiekordse Ballon d'Ori võitjaga sõlmiti leping 2021. aastani. BBC andmetel on Messi väljaostuklausliks 700 miljonit eurot.