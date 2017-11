Aasta parimaks purjetajaks valiti Karl-Martin Rammo

Aasta purjetajaks nimetati tänavu edukalt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalenud olümpiapurjetaja ja aktiivne noorsportlaste mentor Karl-Martin Rammo. Aasta surfariks valiti olümpiapurjelaua RS:X Eesti esinumber Ingrid Puusta. Aasta üllataja tiitli teenis välja noorteklassis Zoom8 maailmameistriks tulnud Jakob Haud ning aasta treeneri tiitliga pärjati tema treenerit Raivo Randmäed, kes on ka purjetamise akadeemia ühepaatide treener.

Aasta jääpurjetaja tiitel kuulub Ice-Optimist klassi maailmameistrile Georg Paomehele ning aasta võistkonna nimetust kannab ORC Euroopa meistrivõistlustel hõbedale tulnud jaht Katariina II tiim. Aasta võistlusametnikuks nimetati purjelaua võistlussarjade korraldaja ning paljudel surfi-, svertpaadi- ja avamereregattidel võistlusametnikuna töötanud Tõnis Kask. Aasta tegu tiitli võttis vastu Haven Kakumäe jahisadam, kes on tänavu andnud suure panuse Eesti purjetamise arengusse.

Eilse auhinnatseremoonia avakõnes tõstis Egon Elstein, Eesti Jahtklubide Liidu president, sportlike saavutuste tunnustamise kõrval esile järgmist: “Oleme väga uhked juba teist aastat edukalt mööda Eestit ringelva meresõbra pop-up merekooli üle, mille tegevuse tulemusena said algteadmisi ja -oskusi 800 uut meresõpra ning seega suurenes olulisel määral purjetamishuviliste ring. Sel aastal käivitasime edukalt Eesti Purjetamisakadeemia treeningprogrammi purjetamise tippspordi järelkasvule. Kodumaine võistluskalender oli taas äärmiselt tihe. Suurimatest võistlustest väärib esiletoomist noorte põhjamaade meistrivõistlused Pärnus, purjetamise Eesti meistrivõistluste sari 8 regatiga Eesti eri paigus ja Muhu Väina regatt.”

Purjetamise Eesti meistrivõistlustel oli noorte Optimist paadil nii üld-, tüdrukute- kui U13 arvestuses hooaja parim Angeliina Maria Isabel Õunap. Zoom8 klassis tuli üldarvestuse Eesti meistriks Jakob Haud ja neidude seas oli edukaim Liis Annus. Laser 4.7 paadil võitis sarja üldkokkuvõttes Daniel Rüütel ja neidudest Nele Leit-Teetlaus, purjelaual Techno 293 alla 15-aastaste seas Joonas Väär ja alla 17-aastaste hulgas Raul Mihkel Anton.

Noorte ja juunioride kahepaadiklassides alistasid RS Feval kõik konkurendid nii üld- kui tüdrukute arvestuses Veronika Kuvatova ja Hannah Tuulas ning alla 14-aastaste seas Romi Safin ja Lisbeth Taggu ning 29er’il Märten Mikk ja Randal Annus. Olümpia ühepaatidest sai Laser Radial klassis esikoha Anna Pohlak ja Laser Standardil Karl-Martin Rammo, juunioridest aga Laser Radialil Keith Luur ja Laser Standardil Martin Aruja. Olümpia kahepaadiklassis 49er läks võit Juuso ja Henri Roihule, katamaraanil F18 aga Uku Kuuskile ja Aivar Soole.

RS:X olümpiapurjelaual oli üldarvestuses parim Roomet Riho Pung ja naistest Ingrid Puusta. Formula purjelaual oli üldkokkuvõttes edukaim Tristen Erik Kivi, masterite seas Timo Runge ja grand masteritest Martin Ervin. Meistrivõistluste sarja tulemuste põhjal autasustati parima klubina Rein Ottosoni Purjespordikooli.



Avamerepurjetamise Eesti karika ORC grupis teenis esikoha välja jaht Sugar 2 meeskond Jaan Akermanni ja Sandro Montefusco roolimisel (kapten Ott Kikkas) Reval Cafe (kapten Eero Pank) ja Katariina II (kapten Aivar Tuulberg) ees. ESTLYS grupis oli parim Margus Tasa juhitav Mercuriuse meeskond, teiseks tuli Katarina Jee (kapten Mart Tamm) ja kolmandaks Lote (kapten Rando Salu). Folkbootide seas saavutas võidu Peeter Välkmanni käe all seilav Tee Chee tiim, järgnemas Lind (kapten Tiit Riisalo) ja Castor (kapten Ott Kolk). Melges 24 klassi Eesti edetabeli võidu vormistas jahil Lenny purjetav Tõnu Tõniste paatkond, teisele kohale seilas Yes Sir No Sir (kapten Tõnis Haavel) ja kolmandaks Zuxu (kapten Peter Šaraskin).



EJL teenetemärgid pälvisid tulemuste põhjal Monotüüp-XV klassi Euroopa meistrivõistlustel pronksile tulnud jääpurjetajad Olev Oolup ja Andrus Padu, Formula klassi EM-il 5. koha saavutanud purjelaudur Tristen Erik Kivi, talisurfarid Boris Ljubtšenko (maailmameistrivõistlustel slaalomis 2. koht), Meelis Rang (MM slaalomis 3. koht), Tõnis Salong (MM slaalomis 4. koht) ja Sander Aur (MM slaalomis 7. koht), IFCA slaalomi naiste EM-il esikoha saavutanud purjelaudur Brigita Viilop, Martti Ainola, kes on paljukordne Eesti meister lohesurfis ja Roland Mik, kes on paljukordne Eesti meister nii aerusurfis, purjelauasõidus kui purjetamises.

Teenete eest purjetamise arendamisel omistati märk pikaaegsele purjetamise ja jääpurjetamise eestvedajale Tartu piirkonnas ning noorte jääpurjeka Optiliug konstruktorile Valdeko Särele, kauaaegsele aktiivsele võistlusametnikule Kristen Pugile ning palju aastaid Eesti üht suurimat noortevõistlust, rahvusvahelist Spinnakeri regatti korraldanud Mart Meielile.