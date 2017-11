Eesti kaljuronijad üritavad oma spordiala inimeste teadvusesse tuua

Eesti tingimustes harjutades ei ole olümpiale jõuda kindlasti mitte lihtne. Ronija Gen Mandre ütleb, et kaljuronijaid, kes valdaksid kõige kõrgemal tasemel nii kiirus- kui ka raskusronimist, on isegi maailma mastaabis väga vähe. Olümpiamängudele pääsemine pole kaljuronimises tingimata eesmärk omaette. Teiste ronijate tunnustus on sportlasele sageli olulisemgi kui mõne võistluse võit.

Olümpial kavas olevatest kaljuronimise distsipliinidest tegeletakse Eestis põhiliselt bouldering’uga. Nagu öeldud, ei vaja see kaljuronimise vorm erilist varustust ning sobib algajale kõige paremini. Tallinnas tegutsevasse Ronimisministeeriumi jõuab palju inimesi, kes varasemalt kaljuronimisega tegelenud ei ole. Bouldering on antud juhul parim lahendus.

Eestis on kaljuronimine valdavalt edenenud üksikute huvigruppide töö tulemusel. Ronimisseinad ilmusid eelmisel kümnendil näiteks mitmetesse kaubanduskeskustesse. Viimastel aastatel võime aga vähemalt Tallinnas ja Tartus rääkida spordiala süstemaatilisemast arendamisest. Suur roll on selles kõiges Tallinnas paikneval Ronimisministeeriumi nime kandval keskusel, mille loojaks Mikael Orkomies.

Kaljuronimine on spordiala, mis teeb 2020. aastal toimuvatel Tokyo suvemängudel oma olümpiadebüüdi. Kuigi Eesti kaljuronijad Tokyosse pääsule veel ilmselt ei pretendeeri, tähendab olümpiaalaks tõusmine seda, et kaljuronimisel võib tekkida võimalusi ka siinmail jõulisemalt "pildile" pääseda.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel