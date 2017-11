Peruu probleemid: FIFA uurib, aga poliitik kinnitas, et MM-ile minnakse

"FIFA on Peruu jalgpalliliidule saatnud kirja, et kõnealune ettepanek rikub FIFA statuuti. Jätkame olukorra jälgimist," teatas rahvusvahelise jalgpalliliidu kõneisik.

Nimelt on Peruu kongressi liige Paloma Noceda teinud ettepaneku uuteks seadusaktideks, mille kohaselt liiguks Peruu jalgpalliliit riikliku spordinstituudi käpa alla. See ei ole aga FIFA sätestatud reglemendiga kooskõlas, sest keelatud on igasugune riiklik seos jalgpalliga, vahendas Soccernet.ee .

