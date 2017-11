Kauri Kõiv: esikümne kohad on võimalikud

34-aastane Kõiv ei välistanud, et tänavune hooaega võib jääd talle viimaseks. "Motivatsioon on laes ja keskendun olümpiale, kuid ma ei tahaks öelda, kas see hooaeg jääb viimaseks või mitte," lisas Kõiv.

"Esikümne kohad on võimalikud," ütles Kõiv ERR-ile. "Eestis on 4-5 meest, kes vüimelised sõitma tipus."

