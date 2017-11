Saarepuu: näitasime alajuhtidele, et Kilp on MK tasemel mees

Team Haanjal on olnud Eesti suusaliiduga vägikaigast vedada ja nüüd sai Saarepuu rahulolevalt alajuhtide poole vaadata. "Veel eelmisel nädalal arvasid osad suusaliidu inimesed, et Kilp pole MK tasemel mees, kuid tänased tulemused tõestasid teist," lausus Saarepuu. "Lahkehelisid meil veel on, aga mul pole energiat sellega tegeleda. Ma keskendun treenimisele."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel