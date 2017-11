Saaliliiga liider võtab vastu turniiritabeli kolmanda meeskonna

Kell 14:00 Kehra spordihoones toimuvas kohtumises lähevad vastamisi tabeliliider Tallinna FC Cosmos ning kolmandat kohta hoidev Tallinna Augur Enemat. Cosmos on seni püsinud kaotusteta ning näidatud on ka head kaitsetööd, kui enda selja taha on kolme vooruga lastud vaid kaks väravat. Augur Enemat alustas hooaega hästi, kui esimeses mängus võideti suurelt Tartu Maksimumi. Järgmistes voorudes on Augur teeninud kaotuse ning võidu. Liigas ollakse seni ka kõige enam väravaid löönud meeskond (22), kuid ka vastastel on lastud enda võrku korralikult sahistada (15). Seega lähevad vastamisi Cosmose kindel kaitse ja Auguri ründeteravus.



Kell 17:00 pannakse pall mängu Sillamäe spordikompleksis, kui kohalik NPM Silmet võõrustab liiga uustulnukat Tartu Maksimumi. Tabelis paikknevad meeskonnad kõrvuti, olles mõlemad seni kogunud kolm punkti. Tänu paremale väravate vahele hoiab kuuendat kohta Maksimum ning Silmet paikneb seitsmendal positsioonil.



Sellele mängule järgneb samas saalis Ida-Viru vastasseis, kui Narva United sõidab külla Sillamäe Smsrahale. Kohtumine algab kell 19:00. Võõrustajate jaoks on tegemist kindlasti raske väljakutsega, sest seni pole suudetud võiduarvet avada. Narva on kogunud kaks võitu ja ühe kaotuse, hoides hetkel neljandat kohta.



Vooru viimases mängus kohtub Tartu Ravens Futsal EMÜ teise koha meeskonna, Viimsi Rinopaliga. Kahe mängu järel liidrikohta hoidnud Rinopalil on eelmisest voorust valus kogemus Tartu meeskonnaga, kui pingelises kohtumises tuli 2:3 alla vanduda Maksimumile ja sellega loovutati ka esikoht Cosmosele. Eelmise hooaja järel meistriliigasse kerkinud Ravens on seni teeninud ühe võidu ja kaks kaotust. See annab hetkel tabelis viienda positsiooni. Kohtumine algab kell 20:00 EMÜ spordihoones.