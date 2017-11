Poom: meil on väravavahtide osakonnas väga tugev konkurents

"Kui kaitsele ja väravavahtidele mõtleme, saab olla rahul, sest mõlemas mängus suutsime puuri puhtana hoida," rääkis Poom. "Teine mäng, kus oma koondisedebüüdi tegi Matvei Igonen, oli ka väravavahile päris keeruline. Vanuatu tuli suure hooga peale ja mängis kiiret, sirgjoonelist ning füüsilist jalgpalli. Tal oli päris tihe tööpäev ja sai sellega ilusasti hakkama."

"Iga rahvuskoondise mäng on väga tähtis ja oma riiki esindada on auasi," kinnitas Poom. "Väravavahtide osakonnas on meil väga tugev konkurents. Mihkel Aksalu on olnud Eesti esikinnas ametlikes valikmängudes, Marko Meerits tegi sõprusmängudes kaks järjestikust nullimängu. Meil on veel Matvei Igonen, Andreas Vaikla ja Mait Toom, kes mängis väga hea hooaja Eesti Premium liigas."

"Konkurents on hea, ma vaatan [siin] seda, kuidas nad suudavad selles uues keskkonnas kiirelt kohaneda," jätkas endine Eesti koondise kapten. "Eks koondisemäng on midagi muud igapäevasest klubimängust. Me jälgime neid viite väravavahti kogu aeg ja omavaheline konkurents tuleb lõpuks kõigile kasuks. Loodan, et kõik väravavahid jätkavad ka oma klubikarjääri tõusvas joones."

Uus-Kaledoonia võõrustab Eestit meie aja järgi pühapäeva hommikul kell kaheksa algavas kohtumises.