Vallavalitsus otsustas Saaremaa rallile abikäe ulatada

Saaremaa vallavalitsus on otsustanud Saaremaa ralli jätkumisele kaasa aidata ja valla 2018. aasta eelarvesse planeeritakse ralli toetuseks 30 000 kuni 50 000 eurot. Samuti on vallavalitsus valmis tagama rallijärgse teehoolduse.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas selgitas, et Saaremaa ralli traditsiooni jätkumisest on huvitatud nii ralliringkond kui ka saarlased ise ning seega on kohaliku omavalitsuse tugi kindlasti vajalik ja põhjendatud.

"Rallil on kogu Saaremaa jaoks positiivne mõju ja see toob siinsele majandusele märkimisväärset kasu," kinnitas Kallas pressiteate vahendusel. "Väljaspool turismihooaega on kahtlemata tegu Saaremaa kõige olulisema sündmusega." Kallas tõdes, et kindlasti ei saa Saaremaa ralli ärajäämine tulla kõne alla nüüd, kus saarlane Ott Tänak on lõpetanud MM-sarja üldarvestuses kolmanda kohaga ja valitud WRC aasta sõitjaks. "Seda enam, et Ott Tänaku rallikarjäär on Saaremaa ralliga tihedalt seotud ja temast on saanud ilmselt tuntuim saarlane maailmas," lisas Kallas.

Ott Tänak avaldas samuti lootust, et Saaremaa ralli jätkub ja arvas, et senised korraldajad on oma tööd hästi teinud. "Nähes sel aastal, kui palju inimesi tõi ralli Saaremaale, siis kindlasti oleks hea, kui leitakse võimalus jätkata. Isiklikult ma ei ole varem näinud Eesti rallil sellist huvi ja seda isegi vaatamata karmile ilmale, mis sel aastal ralli ajal oli," sõnas Tänak. "Loodan leida võimaluse kodus taas võistelda. Alati on hea anda fännidele midagi tagasi ja kodus Saaremaal võistlemise kujul töötab see väga hästi."

Madis Kallase sõnul on ralli korraldamise lubanud enda õlule võtta Saaremaa suuremad ralliklubid koostöös endiste Saaremaa ralli korraldajatega. "Olen nende esindaja Villi Pihliga sel teemal kohtunud ja loodetavasti saame peagi sõlmida hea tahte koostöölepingu, millele saab konkreetse sisu anda peale seda, kui vallavolikogu on andnud ralli toetamisele rohelise tule. See saab eeldatavasti teoks jaanuarikuus," ütles Kallas.

Tänavuse Saaremaa ralli avapäeval sõlmisid ka Eesti Autospordi Liidu president Ari Vatanen ja Madis Kallas koostöölepingu, millega leppisid kokku, et mõlema poole eesmärgiks on tagada Saaremaa ralli toimumine ka tulevastel aastatel ja sellele kaasaaitamiseks tehakse ühiseid jõupingutusi.