Poliitiku rumal eelnõu võib Peruu MM-ilt eemale jätta

Peruu pääses esmakordselt pärast 36 aastat MM-ile, kui koht Venemaal kindlustati 2:0 võiduga Uus-Meremaa üle. Ajalehe Libero sõnul on tekkinud aga hetkel veel teoreetiline oht, et nad võivad pääsmest ilma jääda, vahendab Soccernet.ee.

Nimelt on Peruu kongressi liige Paloma Noceda teinud ettepaneku uuteks seadusaktideks, mille kohaselt liiguks Peruu jalgpalliliit riikliku spordiinstituudi käpa alla.

Igasuguse riikliku seose jalgpalliga on FIFA aga kindlalt keelustanud. Näiteks 2006. aastal ei lubatud Keenial rahvuskoondise mänge pidada pärast seda, kui kohalik valitsus oli likvideerinud Keenia jalgpalliliidu.

Noceda ise ei usu, et eelnõu võib niivõrd traagilisi tagajärgi kaasa tuua. "FIFA võib mures olla, kuid me peame tegema asju Peruu spordi heaks. Ükski eelnõu ei jäta Peruud MM-ile minemast. Kui see peaks Peruud mõjutama, siis selle üle arutletakse ja see eemaldatakse."

Kui Tuttospordi sõnul peaks Peruud asendama välja jäänud riikidest edukaima ajalooga Itaalia, siis reaalsuses paistavad paremad võimalused olevat Peruu järel Lõuna-Ameerika tsoonis kuuendaks jäänud Tšiilil ning Peruule play-off'is kaotanud Uus-Meremaal.