Hooaja viimase MM-etapi esimesel vabatreeningul oli kiireim Vettel

Vetteli kiireim ringiaeg oli 1.39,006. Teise aja sõitis välja MM-tiitli juba kindlustanud Lewis Hamilton (Mercedes), kaotades sakslasele 0,120 sekundiga. Hamiltonist omakorda 0,028 sekundit oli aeglasem Max Verstappen (Red Bull).

Neljanda aja sai kirja Vetteli tiimikaaslane Kimi Räikkönen, viies oli teine soomlane Valtteri Bottas (Mercedes).

Abu Dhabi GP kvalifikatsioon sõidetakse laupäeval Eesti aja järgi kell 15 ja põhisõit pühapäeval kell 15.

#F1 - Here is the full results of the FP1 session 2017 FIA @F1 #AbuDhabiGP ???????? pic.twitter.com/o9u0H7c7Dk